La fin officieuse de l’été ne devrait nullement vous décourager d’en croquer le fruit avec toute l’intensité des beaux jours. Ce blanc bio bien sec à base de la vernaccia de la non moins fameuse commune de San Gimignano tranche avec tonus et vitalité par ses saveurs citronnées et salines de haute voltige. Beau flacon à petit prix. (5) ★★★ 1/2

La surprise ★★★ 1/2 Vernaccia di San Gimignano 2020, Tenuta le Calcinaie, Toscane, Italie (22,30 $ – 14546311)