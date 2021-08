Déboucher de nouveau un flacon des sœurs Meyer, c’est s’avouer irrésistiblement attiré par le bonheur et cette espèce de grâce qui le ventile, tel un cœur d’oiseau-mouche palpitant d’amour pour l’élue de son cœur. Un bio d’émotions fines, sec et léger, au goût satiné de peau de pêche, de citron et de miel. Le rêve ! (5) ★★★ 1/2

Le blanc ★★★ 1/2 Pinot Blanc « Mise du Printemps » 2020, Josmeyer (21,80 $ – 12604063)