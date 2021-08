Rares sont les appellations Fronsac et Canon-Fronsac sur notre marché. Dommage, car ces appellations de la rive droite de la Dordogne ont un charme singulier, ni tout à fait pomerol ni tout à fait médoc. Ici, le merlot file avec aisance et distinction, souplesse et texture de fruit, sur un ensemble fort bien élevé. (5) ★★★ ©

Le rouge ★★★ Château La Justice 2016, Fronsac, Bordeaux, France (24,55 $ – 14057024)