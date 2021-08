Leçon de géologie au Domaine Polisson

Cabernet Franc 2017, Château de Fesles La Chapelle, Loire, France (19,75 $ – 710442). Le cabernet franc planté sur place ne date pas d’hier. Les rois de France et Rabelais, sans compter les cardinaux, en appréciaient déjà la robe pourpre cardinalice. Le voici révélateur de ses terroirs de tuffeaux, bien vivant, avec du mordant, sans sacrifier pour autant à sa buvabilité légendaire. C’est franc, intègre, régalant. (5) ★★1/2

Diana Lacrima di Morro D’Alba 2018, Filodivino, Les Marches, Italie (20,55 $ – 14729901). Dégusté à l’aveugle, ce rouge intrigant vous fera suivre des pistes inusitées, surtout servi bien frais, à la façon d’un lambrusco par exemple. La robe violine est lumineuse, les arômes soutenus traduisent des notes muscatées et de fraise tagada, de muguet et de réséda ou encore d’orange fraîchement pressée, bref, déroutant ! Mais fichtrement racoleur ! Le tout demeure souple, satiné, léger et vivace, pourvu d’une jolie longueur. Osons les salades multicolores où les agrumes ont pignon sur vinaigrette ! Une occasion de découvrir et de faire découvrir ce cépage lacrima trop peu connu. (5) ★★★

Coelheiros Tinto 2018, Alentejo, Portugal (20,50 $ – 14399420). Vous dire que vous en avez pour votre argent tient de l’évidence. Vous dire que vous en avez pour une harmonie parfaite avec une généreuse bidoche grillée sauce aux poivres s’avère hautement crédible. Car cet assemblage d’alicante bouschet et d’aragonez (le tempranillo local) en rajoute par sa force de caractère, son impétuosité tannique mais mûre et savoureuse et cette espèce de vigueur qui n’est pas sans évoquer l’aspect fumé et minéral du terroir. Bref, un rouge corsé, authentique, singulier qui n’a pas dit son dernier mot. (5+) ★★★ ©

Saint-Bris 2017, P-L & J-F Bersan, Bourgogne, France (22,85 $ – 12454608). Le tout premier nez porte à croire que nous sommes devant un vin de Sauternes sec avec ses notes florales et miellées. Mais voilà que derrière se profilent des nuances plus calcaires, plus minérales en somme, avec ce profil évoquant l’huître fraîche qui ajoute à la profondeur. C’est bien sec en bouche, doté d’un bon volume et d’une patine plus évoluée, suave et joliment texturée. Un sauvignon blanc parvenu à maturité qui raffolera de fromages à la croûte fleurie. (5) ★★★

Gaivosa Primeiros Anos Douro 2018, Alves da Sousa, Portugal (23,05 $ – 14072611). C’est d’abord le caractère empyreumatique et balsamique qui s’affiche à l’olfaction, avant que les notes boisées viennent à leur tour cerner le fruité riche, compact et puissant déployé en bouche. Un rouge de haute voltige, bourré de caractère, à la sève intense et soutenue qui comblera une table bien carnée où le gigot, le couscous ou les brochettes de boeuf mariné sont à l’honneur. La carafe s’impose ici. (5+) ★★★1/2 ©

Fiano 2019, Antica Enotria, Pouilles, Italie (23,80 $ – 14731939). Fort original que ce blanc sec bio aux flaveurs citronnées de miel et d’herbes fraîches dont la vivacité cohabite avec des notes minérales soutenues en finale. Joli vin de caractère décliné par une vinification aussi maîtrisée qu’inspirée. Poisson blanc et fenouil grillé seront des compagnons à table. (5) ★★★

Riesling Tradition 2019, Émile Beyer, Alsace, France (24,55 $ – 13989541). Le cépage joue ici les seconds violons en voilant subtilement sa forte personnalité. Et c’est là qu’entrent en jeu Valérie et Christian Beyer en lui offrant, par une habile intervention sur lies fines, une profondeur, un volume qui l’enrobe, mais avec, selon moi, un léger déficit sur le plan de l’acidité. La pomme, le miel et les épices à pâtisserie s’y adonnent avec bonheur. Un nature intègre, bien dans sa peau. (5) ★★★

Dolcetto d’Alba 2019, Luciano Sandrone, Piémont, Italie (25,10 $ – 10456440). Une confection impeccable, une fois de plus. Mais surtout un style épuré, dynamique, axé sur une fraîcheur qui pourtant ne fait que fluidifier la fine trame tannique pour en assurer l’élégant relief. Un rouge de corps moyen, mais au fruité net et ambitieux. (5+) ★★★ ©

Trousseau à la dame 2020, Fruitière vinicole de Pupillin, Jura, France (25,65 $ – 14545280). Ce vin rouge nature a la bougeotte ! Bien sec, sans sulfites et doté d’une légère pointe de gaz carbonique, ce trousseau vinifié « à la beaujolaise » avive une bouche qui sans cesse redécolle en hauteur. Une vinification parfaitement maîtrisée, mais surtout un bijou de vin de soif à écluser bien frais avec des amis qui aiment les charcuteries. (5) ★★★1/2 ©

Romorantin V.V. Benoît Daridan, Cheverny, Loire, France (26,30 $ – 11953325). Cépage rare, insolite, ancien, intrigant mais diablement savoureux, le romorantin, dont la référence demeure encore et toujours l’excellente cuvée livrée par le Domaine de la Charmoise du clan Marionnet, étonne par ce caractère de pomme à cidre perçu au nez comme en bouche. Un blanc sec doré de couleur, ample, bien frais et texturé de flaveurs, terminant sur des notes de coing, de citron confit et d’amers des plus porteuses. À découvrir sur les rouleaux de printemps, les fromages de caractère ou une volaille à la crème. (5) ★★★ ©

Rosé de Loire 2020, Thibaud Boudignon, Loire, France (26,90 $ – 14729513). Je pensais avoir fait le tour des rosés… eh bien non ! Cette superbe bouteille d’un naturel désarmant semble danser au-dessus de la mêlée, par le coloris lumineux de sa robe, mais surtout par cette acidité fine et enlevante qui élève le fruité sans le laisser choir. Un rosé sec et inspiré qui vous plonge en contrée de Loire paresseuse et mystérieuse, mais aussi joviale et enjouée. L’un de mes rosés préférés cette saison ! (5) ★★★1/2