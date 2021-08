Cette large appellation au sud de la ville de Bordeaux recèle des rouges et des blancs souvent souples et friands, simples et attachants, mais aussi singuliers par leur terroir filtrant. Sauvignon et sémillon en parts égales ouvrent sur des arômes exotiques éclatants, qu’ils prolongent sur une bouche fraîche, légère, croquante, pleine de charme. (5)

Explication des cotes



Le blanc ★★★ Graves 2019, Jules Lebègue, Bordeaux, France (18,40 $ – 14708624)