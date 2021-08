Ce chenin blanc de macération a effectivement une parcelle de génie derrière le pigment orange de sa robe limpide. Le fruité y est parfaitement circonscrit et identifié, tout en se déployant avec rondeur, relief et générosité sur un milieu de bouche où sont présentes fraîcheur et une délicieuse pointe d’amertume. Bien maîtrisé ! (10+) ©

La surprise ★★★ 1/2 Le Génie orange 2020, Domaine des Grandes Espérances, Vin de France, France (22,65 $ les 500 ml – 14555744)