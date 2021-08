Boire du gamay de Descombes, c’est évidemment boire sain. Mais c’est aussi plus que ça. C’est laisser de côté tout le bla-bla et les flonflons qui enrobent et séduisent pour se laisser happer par l’essentiel. Quelle maîtrise ici, dans la simplicité même. Souplesse et pureté d’un fruité étoffé en fraîcheur, en longueur. (5+) ©

Explication des cotes



Le canon ★★★ 1/2 Morgon 2018, G. Descombes, Beaujolais, France (38,75 $ – 13112933)