Les Fiefs d’Aupenac 2019, Saint-Chinian, Languedoc-Roussillon, France (19,40 $ – 10559174). La roussanne explose sous ses nuances citronnées avant de rapidement passer le relais au grenache blanc qui enrobe le tout par une sève plus riche, ronde et texturée. Un blanc sec de caractère ouvert sur une salinité qui invite à passer à table, sur une belle aubergine farcie. (5) HHH

M Rosé 2020, Minuty, Côtes de Provence, France (25,95 $ – 13680762). La Provence demeure encore et toujours la maîtresse incontestée du vin rosé. À seulement regarder la bouteille de ce Minuty, on saisit rapidement la simplicité des formes et l’aspect diaphane de la nuance dont se nourrissent ensuite arômes et saveurs dans un ballet floral et fruité des plus aériens. Une superbe bouteille qui précédera, dans son essence, la dégustation du Rock Angel 2019 du Château D’Esclans cité un peu plus bas. (5) ★★★ 1/2

Gigondas « Jugunda » 2017, La Ferme du Mont, Rhône, France (33,25 $ – 13280777). Les grenaches noirs prennent rapidement le plancher en imposant ici un fruité considérable et en laissant aux 20 % de syrah le soin de créer la texture d’ambiance. Le pruneau mûr farci de chocolat noir et piqué d’une tranche de bacon ? Voilà un accord qui en évoque à la fois l’harmonie sur le plan du mariage et le goût suggéré. Fera un malheur à table cet automne sur le petit gibier. (5+) ★★★ 1/2 ©

Chante Coucou 2017, Élian da Ros, Côtes du Marmandais, France (36,25 $ – 12723142). Le maître de Cocumont livre une fois de plus un rouge qui intrigue par ses arômes de jardin et cette belle montée en selle de tanins expressifs, mûrs et bien frais, ajusté à merveille à l’équilibre d’ensemble. À la fois du sérieux et de la rigolade entre amis pour la vie. (5+) ★★★ 1/2 ©

Rock Angel 2019, Château D’Esclans, Côtes de Provence, France (45 $ – 12806731). Les rosés chez Sacha Lichine invitent au dépassement. Le vin rosé y est traité comme si sa réputation en dépendait, en ce sens qu’il doit être aussi bon (sinon meilleur) qu’un blanc, qu’un orange ou qu’un rouge. Le pari est tenu avec brio pour cette cuvée où le grenache noir (60 %) est ennobli par le rolle, lui assurant à la fois éclat, texture et, surtout, surtout, une irrésistible finesse. Un rosé d’aubes claires dissipant des coloris pastel pour le moins émouvants. La longueur en bouche mérite ici d’être soulignée. Du grand rosé, oui. Superbe. (5+) ★★★★ ©

Savigny-les-Beaune 2016, François Gay & Fils, Bourgogne, France (46 $ – 12582773). La bouteille dégustée commençait tout juste à déployer un potentiel qui culminera à sa pleine expression en 2023. Les arômes transitent doucement vers un registre plus accompli où fleurs fanées, épices et santal se lovent le plus naturellement du monde, déclinant ensuite une bouche bien en chair et pourvue de tanins frais, gommés et passablement substantiels, sans toutefois donner une impression de lourdeur. La longue finale invite un plat simple qui laisse place aux champignons de saison. (5+) ★★★ 1/2 ©

Mâcon-Pierreclos « En Crazy » 2018, Guffens-Heynen, Bourgogne, France (53,75 $ – 13875738). Haute voltige ici ! Non pas que le chardonnay en impose par sa sève, sa puissance et son embonpoint à la limite du décrochage, mais parce qu’il procède par petites touches fines, délicates même, comme s’il affichait décence, courtoisie, précision et retenue. Robe d’un bel or pâle clair et arômes forts discrets où défilent tout de même des nuances de pêche vanillée et de citron confit sur fond de noisette au beurre. Puis cette bouche, invitante de fraîcheur, mais surtout de texture satinée, avec, en sortie de bouche, un fruité qui culmine et règne, glorieux, tel un roi qui entre dans une pièce et impose respectueusement le silence. Bref, nous sommes à des années-lumière.