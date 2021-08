Ça sautille et rebondit — comme une puce ou un lapin, à vous de voir —, puis ça part en hauteur et ça vrille tel un oiseau-mouche qui ne compte plus ses battements d’ailes. Voilà ce verdejo tel qu’il est, bien sec et léger, « acidulant » une bouche généreuse et mûre de pomme et de poire, croquante telle une branche de céleri. (5)

Explication des cotes



Le bio ★★★ Verdejo 2019, Finca Menade, Rueda, Espagne (19,15 $ – 14004125)