C’est du lourd, en caractères gras. Et en même temps, très frais. Robe et nez sont ici recroquevillés dans le creux de leurs tonalités respectives, à la fois denses, riches et compactes. Cette cuvée de négoce se construit avec fougue et autorité sur un palais amplement fruité, habilement consolidé derrière. (5+) ©

Explication des cotes



Le rouge ★★★ 1/2 Mon coeur 2019, J.L Chave Sélection, Côtes du Rhône, France (23,95 $ – 10330433)