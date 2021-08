Le filet de flétan aux olives et fenouil en papillote n’avait d’autre but que d’illuminer plus encore les notes croquantes de ce sauvignon blanc visiblement bien à l’aise dans ses parcelles de Verdigny. Un blanc sec de précision, un rien exalté sur le plan des arômes, épatant de salinité fine en bouche. À découvrir ! (5)

Explication des cotes



Le blanc ★★★ 1/2 Sancerre 2019, Paul Cherrier, Loire, France (27,15 $ – 13448744)