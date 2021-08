C’est avec des gants blancs, et non des gants de boxe, que ce nebbiolo épaissit le mystère sans toutefois lui enlever de son charme, à la manière d’un Arsène Lupin. Car voilà une « infusion » fine et délicate de tanins mûrs et aromatiques qui, avec l’acidité, raffermit le milieu de bouche, avec toute la courtoisie du gentleman cambrioleur. (5+) ©

La surprise ★★★ 1/2 Barolo 2017, Principiano Ferdinando, Serralunga d’Alba, Piémont, Italie (48,50 $ – 11387301)