On se rapproche ici de l’Autriche et de ses blaufränkisch aux robes vermillon violacé, vivantes et profondes, avec ce fruité « froid » né de la terre, mais surtout de la roche qui affleure en altitude. Un rouge sec, de corps moyen, bien vivant d’expression, au goût minéral de noyau, soutenu de tanins fins jouant doucement les amers en finale. (5+)

Explication des cotes



Le canon ★★★ 1/2 Teroldego 2019, Foradori, Trentino, Italie (34 $ – 13568560)