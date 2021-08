Sortir du cadre

Buvons des Fruits 2020, Domaine Fouet, Saumur-Champigny, Loire, France (23,30 $ – 14090094). Effectivement, ce « Buvons des Fruits » est la consécration liquide de tous ces petits fruits rouges et noirs dont le cabernet-franc de Loire est digne, surtout dans sa proposition semi-carbonique qui lui fournit à la fois les ressorts et le tremplin aromatique et gustatif voulus. Un rouge gai, bien frais, léger et insolent de palatabilité, bien sûr juteux, mais aussi lié par des tanins mûrs qui n’empêchent nullement son étonnante palatabilité. Servir frais à toute heure du jour ou de la nuit ! (5) ★★★

Mâcon « La Roche Vineuse » 2019, Merlin, Bourgogne, France (25,35 $ – 13135941). J’avais été étonné, il y a plus d’une décennie maintenant, lors des Grands Jours de Bourgogne, de la jovialité d’Olivier Merlin et de son enthousiasme à élaborer des chardonnays aussi vivants que jubilatoires. L’homme n’a pas perdu de sa superbe avec ce mâcon qui fait pleurer la roche par sa fine minéralité tout en exaltant un fruité de pomme-pêche des plus saisissants. Excellent bourgogne, à prix d’ami ! (5) ★★★

Kritt Pinot Blanc 2019, Marc Kreydenweiss, Alsace, France (26,05 $ – 14723912). Un pur poème, que cet assemblage de pinot blanc et d’auxerrois que nous chuchote Antoine Kreydenweiss, comme s’il tenait à nous offrir le terroir d’Andlau sur un plateau d’argent serti de cailloux et de quartz. L’expression fruitée, florale et minérale respire la vie à plein nez, tel un baiser volé à la personne que l’on aime et avec laquelle on veut tout partager. C’est fin, citronné et éclatant, avec, sur la longue finale, ce scintillement minéral de haute sapidité. Plus qu’un vin, de l’amour ! (5) ★★★ 1/2

Torricella 2018, Ricasoli, Toscane, Italie (28 $ – 14350976). C’est le chardonnay qui ouvre le bal avec ses nuances de pêche melba, de vanille et de citron Meyer avant d’inviter le sauvignon blanc (20 %) à le rejoindre à l’intérieur d’une dynamique finement rythmée, le sauvignon amplifiant ici la cadence avec vitalité et passablement d’éclat. Un blanc sec qui file avec aisance sur une finale qui invite à danser plus encore. (5) ★★★ ©

Vacqueyras Séduction 2018, Domaine les Semelles de Vent, Rhône, France (29,15 $ – 14730881). Les comparses grenache-syrah s’épousent une fois de plus avec brio, mais marquent aussi cette alliance historique du lieu et du passé qui l’évoque. Puis, il y a ce nez qui parle fraîcheur, orange, quinquina et une pointe de vermouth sur un ensemble riche, mais surtout très frais et expressif, projetant les tanins en amont pour faire le pont entre l’épicé, le fruité et des nuances plus amères en finale. Un rouge d’intrigues qui n’est pas sans évoquer un châteauneuf-du-pape qui serait sorti des rangs ecclésiastiques. (10+) ★★★★ ©

Les Clos de Paulilles 2018, Cazes, Collioure, France (30,50 $ – 14731912). Des fruités mûrs, chauds et profonds font face ici à une fronde minérale de schistes bruns regardant la Grande Bleue dans une rencontre improbable imprégnée des parfums épicés de l’arrière-pays. C’est coloré, puissant et multipiste, tant au nez qu’en bouche, avec des notes de fenouil, de réglisse, de marc de café. Un GSM convaincant. (5+) ★★★ 1/2 ©

La Cadette « La Châtelaine » 2018, Vézelay, Bourgogne, France (32,50 $ – 11094621). Entre les mains de la famille Montanet du côté de Vézelay, le chardonnay n’est ni de Chablis ni de Mâcon, bien qu’il en dégage ce profil à la fois fin, élégant et, comme le veut le fameux terme de sommellerie, minéral. La part de boisé habille ici un fruit de pêche-abricot qui l’intègre parfaitement tout en se dotant au palais d’une texture plus ample, plus soyeuse, bien resserrée. Bref, la classe ! Une maison que je vous recommande une fois de plus avec un intérêt renouvelé. (5+) ★★★ 1/2 ©

Mercurey 2018, Michel Juillot, Bourgogne, France (38,15 $ – 573402). De confortables terroirs à « rouges » pour une expression enthousiaste, pleine et entière, entre le charnu d’une cerise mûre et un profil plus animal qui trouverait sur le petit gibier un compagnon de table heureux. Un pinot noir de belle structure, soutenu par des tanins bien frais, abondants et forts juteux, qui régale et régale encore. À boire maintenant sur le fruit ou dans trois à cinq ans. (5) ★★★ 1/2 ©