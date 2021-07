La vérité est dans le verre

Morgon Côte du Py 2018, Laurent Gauthier, Beaujolais, France (23,90 $ – 14311635). Le climat de la côte du Py offre une foule de variations. Le vin proposé par Laurent Gauthier en offre une version certes concentrée, mais tout de même passablement « aérée », en raison d’une trame tanique qui ne manque ni de fraîcheur ni d’élan. Un gamay noir juteux, mais aussi sérieux, élevé avec soins. N’y manque qu’un burger d’agneau tout aussi juteux. (5+) ★★★ 1/2 ©

Pouilly-Fumé 2019, J. de Villebois, Loire, France (27,55 $ – 13657491). Je me ferme les yeux, bascule la tête en arrière et m’imagine attablé à la terrasse d’un petit bistrot ligérien qui trempe ses pieds dans la Loire paresseuse toute proche par une belle fin d’après-midi de juillet encore chaude de parfums tenaces. Et, sur une matelote d’anguille et de jambon persillé, ce sauvignon têtu et savoureux qui lance le bal des festivités fruitées et herbacées, avec ses notes de citron-fenouil-basilic bien senties. On peut rêver, non ? (5) ★★★

Crozes-Hermitage « Cuvée Louis Belle » 2017, Domaine Belle, Rhône, France (39 $ – 917484). Cette syrah traitée sur le mode de l’agriculture biologique est pour le moment en deçà de son immense potentiel fruité en raison d’un élevage qui lui donne pour le moment des airs épicés, balsamiques et empyreumatiques. Le fruité y est consistant, tout en fraîcheur, avec une tension sur le plan des tanins qui allonge la finale. L’attendre ou la passer en carafe un bon moment avant de lui présenter un beau magret de canard. (5 +) ★★★ 1/2 ©.

Morgon « Cuvée Corcelette » 2019, Jean Foillard, Beaujolais, France (47,25 $ – 12201643). Avant de présenter ce flacon à un aréopage d’amateurs de vin, je leur demandais quelle opinion ils avaient du beaujolais, tout en me doutant bien sûr de la réponse. « Ouache ! Pas pour moi, le beaujolais, encore moins le nouveau ! » Je m’en doutais, mais quand même. L’injustice sera-t-elle réparée un jour ? N’attendons pas ce jour et buvons, car ce vin nature de chez Foillard porte et emporte ! Cette admirable parcelle dont nous avons ici même causé va droit au fruit, comme d’autres au coeur, avec cette ambition fruitée, florale et épicée qui ouvre le palais sans jamais vouloir le fermer tout à fait. L’assise tanique est perceptible, calfeutrée sous une sève riche, bien mûre, mais aussi fraîche et d’une expression très pure. C’est si bon que c’est à se demander qui a inventé le mot « préjugé » … (5+) ★★★★ ©