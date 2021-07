À moins de 25 $, c’est Noël en juillet. Mais c’est bien plus que ça ! C’est une expertise de haut vol combinée à des terroirs d’exception et ce souci constant d’ennoblir le cépage, quel qu’il soit. Dont ce pinot blanc aux arômes de pêche et de poire, à la fois arrondi et « salinisé » avec une magie d’expression unique. Haut vol ! (5)

Le bio ★★★ 1/2 Pinot Blanc 2019, Zind Humbrecht, Alsace, France (24,85 $ – 14728941)