Il y a une profondeur insoupçonnée dans ce tempranillo qui suggère sans cesse des nuances chaudes d’humus et de sous-bois, de prune fraîche et de mûre chaude, de réglisse et de tabac frais. Il le fait bien évidemment avec corps, textures, fraîcheur et une délicieuse pointe d’amertume qui en prolonge la finale. (5+) ©

Le rouge ★★★ Monte Real Reserva 2017, Rioja, Espagne (26,20 $ – 856005)