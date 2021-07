Le verre à bourgogne Riedel s’est rapidement imposé ici, offrant subtilement des arômes discrets de rose fanée, de cerise et de bois avec ce profil plus animal de ventre chaud de lièvre après la course folle (on se calme ici !). Consistance et maturité sur une structure fine, longue et bien serrée (5+) © 

Le canon ★★★ 1/2 Fixin 2018, Domaine Berthaut-Gerbet, Bourgogne, France (47,75 $ – 880500)