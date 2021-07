On revient ici à la source. Bien avant les modes, mais aussi bien après elles. Cahors immuable dans son essence, seulement plus croquant qu’avant. Cette maison emblématique s’adapte et propose, sans renier l’histoire, une perspective rajeunie du cépage sans en contester toutefois la rusticité, qu’elle affine et civilise. (5)

Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 646 par Maison Rigal, 2019, Cahors, Sud-Ouest, France (12,25 $ – 14718291)