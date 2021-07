Attention, fruit devant ! Et du lourd, dans sa légèreté d’être. Un gamay gagnant qui ne vous fera pas regretter des pinots noirs de Bourgogne au double du prix. Rien que ça. Un domaine bio qui monte, et monte, avec cette proposition généreuse d’allier fruit et terroir, clarté et vivacité, structure et tension. Du vin vivant hors normes. (5+) ©

Le rouge ★★★ 1/2 Oudan 2019, Domaine Sérol, Côte Roannaise, France (27,95 $ – 14721669)