Avec ce blanc sec bio à base de chenin et de sauvignon blanc assemblé avec de la roussanne, nos compères se font à eux seuls une petite révolution de vignoble tant ils brouillent les pistes et appellent au lâcher-prise par rapport aux vins convenus. Avec une bouche vivace, au fruité de pomme-poire des plus éclatants. On en redemande ! (5) ©

Le blanc ★★★ Tète Blanche, Les Tètes, Vin de France, France (18,40 $ – 14019790)