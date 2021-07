Vous en buvez souvent, des blancs secs du Pays basque, vous ? Moi pas. Profitons alors du chaud soleil de juillet pour tâter de cet assemblage de courbu et de petit courbu au fruité tonique et éclatant de melon de miel et de pomme pour appeler la soif à réagir et la conversation à rebondir. Vin de tapas, léger, friand à souhait. (5)

La surprise ★★★ Astobiza 2020, Okendo Txakolina, Espagne (21,05 $ – 14250756)