En voilà un autre qui a du flair ! Qui douterait d’ailleurs de l’ingéniosité de François Lurton à assembler grenache, syrah, carignan et mourvèdre tel un bouquet de fleurs odorantes et épicées, pour ensuite décliner le tout sur une bouche souple, soutenue, gourmande et savoureuse ? À servir frais sur vos brochettes en tous genres. (5)

Le rouge ★★★ Le Petit Pas 2018, Mas Janeil, François Lurton, Languedoc-Roussillon, France (18,25 $ – 12561198)