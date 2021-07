C’est sur un cochon de lait bien gras grillé très, très lentement que ce solide rouge a su s’imposer sans même lui avoir demandé son avis. Un vin vigoureux et passablement rustique, coloré et substantiel, dont les parfums tenaces de mûres, d’épices et de résines appellent une bouche souple, soutenue, fort appétissante. (5) ©

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Cabeça de Toiro Reserva 2016, Tejo, Portugal (15,95 $ – 13991000)