Pique-niques et demi-bouteilles à l’horizon

Pinot Noir 2020, Montgras, Valle del Bio Bio, Chili (15,95 $ – 14691421). L’offre pour les vins issus de l’agriculture biologique se multiplie. Et cette effervescence ne semble pas se résorber, au contraire ! Mais est-ce suffisant pour avoir la piqûre du bio ? Je me demande si on ne met pas parfois la charrue avant les boeufs. Si ce pinot noir ne me donne pas entière satisfaction sur son « milieu de bouche » qui manque un rien de charnu, de « fond », l’ensemble demeure net, souple, bien frais, pourvu d’une courte finale épicée. Servir bien frais. (5) ★★

Riesling Orange 2019, Weemala, Peter Logan, Australie (19,95 $ – 14690129). Rassurez-vous, il s’agit ici d’un « orange » de courte macération qui, s’il n’affecte pas la couleur, semble démultiplier la dynamique olfactive comme gustative. Un vin pourvu d’un fruité épicé et citronné, parfaitement disposé à satisfaire vos rouleaux de printemps, sushis et autres spécialités asiatiques. (5) ★★ 1/2

Portalis 2019, Abbaye de Valmagne, Languedoc, France (21,05 $ – 14717002). Cette abbaye d’un autre âge inspire le silence et la méditation qui l’accompagne. Les roussannes complétées de grenaches blanches en saisissent sans doute le sens, évoquant secrètement les notes miellées d’abeilles butinant autour de flaveurs plus riches de melon, de pomme et de poire. La bouche possède moelleux, fraîcheur et un long souvenir de bouche. Serein. (5) ★★★

Langhe Nebbiolo 2018, Disanfransco, Roberto Voerzio, Piémont, Italie (47,25 $ – 13745010). J’ai souvenir de belles rencontres avec la bande à Voerzio dans les années 1980, lors du Vinitaly annuel de Vérone. Le stand où les artistes présentaient leurs vins y était aussi compact que bruyant, avec des échanges parfois musclés. Depuis, cette « nouvelle école » brille au firmament des cieux piémontais avec des propositions certes « modernes », mais tout de même fortement ancrées dans la compréhension des terroirs, qu’ils soient de La Mora, de Serralunga ou d’ailleurs. Rares et chers : voilà ce que sont devenus depuis ces vins d’artistes plébiscités aux quatre coins ronds de la planète vin. Si ceux de Voerzio ne font pas exception, il demeure qu’ils emportent le morceau en raison d’une confection précise et élégante. Bref, un vin impeccable sous toutes les coutures. Rien de trop appuyé ici, c’est plutôt gracieux même, avec des arômes bien nets de rose-violette et de cerise fraîche déclinés sur une bouche souple qui se resserre finement, à l’intérieur d’une légère astringence qui éclaire et tonifie le tout. C’est stylé, inspiré, maîtrisé, long en bouche. Paillard de veau forestier ? (5+) ★★★ 1/2 ©

Beaune 1er Cru « Aux Cras » 2018, Maison Champy, Bourgogne, France (86,75 $ – 14728908). La Bourgogne est incontestablement le pays de la cerise et du pinot noir. Il faudra bien un jour que je rédige une thèse sur les nombreuses variétés du petit fruit rouge et sur leurs filiations avec les nombreux climats, crus et parcelles où croît le fameux petit fruit noir. C’est même à se demander si ces fruits n’ont pas un jour croisé leur ADN entre deux abeilles pollinisatrices. Car voilà, ce cru « hautement cerise » en a le goût et l’étoffe, la texture profonde et distinguée ainsi qu’une race liée non seulement à son classement en premier cru, mais aussi par cette expertise, cette volonté qu’en offre la Maison Champy à la sublimer en vin. Car il s’agit bien de vin ici et non… de jus de cerise ! À découvrir pendant qu’il en reste. (10+) ★★★★ ©