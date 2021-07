Profitons du rosé pour nuancer l’été et de l’été pour s’interroger plus encore sur la popularité exponentielle de ce type de vin assit entre deux chaises. Mystère ! Mathilde en propose une version hautement savoureuse, pleine d’énergie, de vigueur et de fruits, avec une réjouissante remontée de l’acidité en finale. Régalant ! (5) Explication des cotes



La surprise ★★★ Grand Ferrage 2020, Mathilde Chapoutier, Côtes de Provence, France (20,95 $ – 13963463)