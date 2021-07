Dans une autre vie, à titre de sommelier sans tablier, je proposais du bardolino à la clientèle. Pour le dire sans chichis, du léger et du commercial. Je n’aurais pas l’outrecuidance de récidiver avec vous ! En voici un, éloquent par son registre floral, sa touche de cerise et d’épices, sa désinvolture et son toucher de bouche heureux. (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Le Fraghe 2018 Brol Grande, Bardolino Classico, Vénétie, Italie (29,35 $ – 13740577)