Rosés à déguster

Domaine du Tix « Cuvée Bramefan » 2016, Ventoux, Rhône, France (23,95 $ – 13982023). Le violacé jeune et profond de la robe étonne déjà. Pas une ride à l’horizon ! Nous sommes dans un arrière-pays d’altitude où la syrah (ici à 92 % de l’assemblage) ancre profondément ses convictions fruitées, en s’étoffant par épaisseurs superposées, offrant matière à mâcher fraîchement, longuement. Peu nuancé certes, mais diablement appétissant sur les côtes de porc fumées caramélisées (5+) ★★★ ©

Saint-Joseph Blanc 2019, « Cuvée Côte-Diane », Cave Saint-Désirat, Rhône, France (27,95 $ – 14722291). Cette marsanne remplie de roussanne en impose ! Haute maturité et riche vinosité pavent déjà la voie à l’amplitude et aux textures où pomme mûre, miel et Calisson d’Aix cohabitent en harmonie. Un blanc sec à la robe or soutenu relevé d’une touche grillée-boisée et culminant sur une finale chaude et capiteuse. Servir bien frais par exemple sur un lapin à la moutarde (5) ★★★ ©

Pinot Gris « Roche Calcaire » 2018, Domaine Zind-Humbrecht, Alsace, France (36,50 $ – 14006366). Ça se savoure comme un grand blanc beaunois sur le plan de la texture en rayonnant dans tous les sens pour mieux se focaliser ensuite sous l’autorité calcaire du terroir. Un blanc qui ne jette pas de poudre aux yeux, mais qui installe une fascination qui les fait briller pour ne pas dire écarquiller, comme si l’on était happé, avide, pour la suite des choses. Discrétion et richesse au nez comme en bouche, avec ce fruité miellé de pêche et de poire mûre décliné avec une touche saline et salivante qui ouvre la finale à grand frais, longuement. Une signature incontournable pour une biodynamie maîtrisée jusque dans ses moindres détails. Grand blanc de gastronomie (5+) ★★★★ ©