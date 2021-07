C’est joli ! On a cette impression de boire la grande bleue hellénique à large rasade tant l’horizon fruité réunit ici ciel et mer, sel et citron, pomme et miel. Un moschofilero issu de l’agriculture biologique d’une éclatante intensité, sec et bien tranché, doté d’une formidable amertume. Poissons grillés ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Ktima Spiropoulos 2020, Mantinia, Grèce (16,25 $ – 13190982)