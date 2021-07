Vrai qu’il éveille et frétille car il est vivant, bien vivant cet assemblage grenache-cinsault pensé selon les principes de la biodynamie. Un pressurage direct à la robe pêche clair vibrante, aux arômes nets et très purs et aux saveurs si impudiques qu’elles rosissent tout sur leur passage. Il en reste peu, faites vite ! (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Montirius « La Muse Papilles » Rosé 2020, Rhône, France (20,75 $ – 13711194)