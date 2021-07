Un peu plus qu’une demi-bouteille, mais le paradis au bout des lèvres ! Et, comme c’est le cas pour les moelleux d’exception, une symbiose parfaite entre sucres (+ de 150 g) et acidité qui rejoint ici des amers de premier ordre. Marmelade de coing et d’orange sanguine sur trame miellée longue et lascive. (10+) Explication des cotes

Le canon ★★★★ Tokaji Aszú 5 Puttonyos, Disznókó, Hongrie (60,75 $ – 500 ml – 12388330)