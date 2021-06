Il faudra boire bien frais et à grandes lampées sur diverses salades, des légumes grillés, une tartinade de pois chiches ou des tacos au poisson cet assemblage généreux de fernao-pires, de chardonnay et de sauvignon blanc. Un blanc réjouissant, exotique et rond de texture, culminant sur des notes fraîches d’agrumes en final. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Cabeça de Toiro Reserva 2019, Dotejo, Portugal (15,75 $ – 14145622)