C’est derrière une robe jaune pâle brillante avec des reflets verts que ce sauvignon issu de « vieilles souches » capte délicatement les sens, comme si l’abricot disputait la place à la pomme jaune sur une trame froide et minérale qui en resserre la texture et en prolonge l’essence. Âme, étoffe et plénitude. Vaut le détour. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Sancerre « Ovide » 2017, Pierre Morin, Sancerre, Loire, France (37,25 $ – 12202380)