Si j’étais vous, là, maintenant, sans trop penser ni tergiverser, je taperais 10656556 sur le site de la SAQ et mettrais la main sur quelques quilles, histoire de boire bio avec brio, à prix plus brillant encore. Car voilà un sylvaner de volume et de largesse, avec ce goût de poire pochée et de pomme, texturé et peu acide, tout beau pour le poulet ail-citron. (5) © Explication des cotes



La surprise ★★★ 1/2 Sylvaner 2018, Véronique & Thomas Muré, Alsace, France (19,95 $ – 10656556)