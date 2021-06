Les hybrides maréchal foch, marquette et léon millot proposent et soutiennent une conversation fruitée particulièrement souple sur le plan des tannins, comme si elle coulait de source, en faisant consensus sur le plan des sujets traités. C’est sec, léger, bien frais, un rien framboisé, surtout friand, lisse et décontracté. (5) Explication des cotes



Le rouge ★★ 1/2 William 2020, Vignoble Rivière du chêne, IGP Deux-Montagnes, Québec (16,25 $ – 743989)