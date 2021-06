Le perroquet — papegaai — sur l’étiquette nous répète que c’est l’été et l’été nous répète à son tour qu’il n’est de moment plus adéquat pour siffler cette jolie bouteille de blanc sec et léger à base de palomino et de sémillon. Le fruité exotique y est diabolique d’intensité et de fraîcheur et sa finale est répétitive à souhait. (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ Papegaai 2019, A.A. Badenhorst, Afrique du Sud (22,50 $ – 14686613)