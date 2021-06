Ce pinot noir s’installe tout doucement là où on l’attend. C’est-à-dire à cette jonction aromatique où la cerise, l’orange et la menthe fraîche s’expriment pour mieux révéler, en bouche, une pointe de fermeté que les calcaires locaux resserrent tout en ajoutant à la vigueur du relief. Vin de caractère et de gastronomie. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Sancerre Rouge « La Grange Dimière » 2015, Jean-Max Roger, Loire, France (29,10 $ – 13567647)