Ce blanc vif et décomplexé rivalise d’intensité et de flaveurs pour électriser tout palais qui se serait affadi, amoché ou endormi sous le dernier coup de canicule. Céleri, rhubarbe, pomme verte et citron vert ou confit constituent ici l’essentiel d’une proposition qui régalera sur le guacamole ou de petits coquillages. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ Pyrène « L’incontournable » Cuvée Marine 2019, Côtes de Gascogne, France (12,85 $ – 11253564)