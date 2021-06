Un cimetière de bouteilles?

La Quille 2019, Graves, Bordeaux, France (22,95 $ – 14721706). Voilà un tout autre style de bordeaux blanc que le Château Closiot de Jean-Marie Guffens cité dans les suggestions de la semaine, mais aussi un bordeaux sec véritablement ancré dans son terroir des graves situés en amont de la fameuse capitale du vin. Une quille admirablement inspirée par Caroline et Xavier Perromat, qui témoigne de la pertinence vivement fruitée des sémillons et sauvignons (blancs et gris) de ce beau terroir à blancs dont les vins nous arrivent encore au compte-goutte en tablettes. C’est soutenu, intense et bien net, avec un fruité d’agrumes, de pomme et d’épices, sans bois. (5) ★★★ ©

Château Pey-Bonhomme Les-Tours 2017, Blaye-Côtes de Bordeaux, Bordeaux, France (23,85 $ – 14373203). Inspiré des principes de la biodynamie, voilà un rouge soutenu et bien net, délicatement parfumé, qui commence à révéler son plein potentiel. Nuances fraîches, fumées, herbacées et vivantes où trônent des tanins fruités à la fois savoureux et fort sapides. Un ami à inviter sur votre bavette grillée du lundi soir. (5) ★★★ ©

Pinot Noir 2019, Rolhüt, Peter Zemmer, Alto Adige, Italie (26,65 $ – 14057657). C’est que le pinot noir, parfois discret et délicat, se fait ici plus riche et fourni. Le profil fruité de prune mûre est juteux et se décline sur une texture dense savamment étoffée. Une pertinente acidité maintient le tout en place, sans fléchir. Boeuf, agneau, volaille en sauce, tout lui va. (5) ★★★ ©

Riesling « Les Jardins » 2018, Domaine Ostertag, Alsace, France (31,25 $ – 11459984). Dans un monde idéal, un pipeline gonflé de ses 8000 mètres cubes/seconde de riesling devrait être installé et branché entre la cave du grand manitou André Ostertag et celle de l’auteur de ces lignes. À défaut de « monde idéal », je me contenterai de siffler cette flûte d’énergie vitaminée dont la vitalité fruitée et minérale fait littéralement monter la pression sous le couvercle de l’émotion et du bonheur. Il y a ici l’essence et la substance, l’être et le bien-être, mais surtout un blanc d’un équilibre envoûtant, tout à la fois épuré et consistant, lumineux et, oui, heureux d’être, tout simplement. (5+) ★★★★ ©