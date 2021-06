Du bordeaux blanc, vous ne rêvez pas. Et de Barsac avec ça ! Mais ça ne s’arrête pas là. Il y a plus qu’une signature derrière cet assemblage de sauvignon et de sémillon vinifié en sec, il y a cet esprit bourguignon qui plane (le génial Jean-Marie Guffens), ce fruité pur nourri par ses lies, ce volume suave et sensuel en bouche… Top ! (5) 1/2 © Explication des cotes



Le blanc ★★★ 1/2 Château Closiot 2018, Bordeaux, France (26 $ – 14682111)