Une quinzaine de jours de macération pelliculaire imprime à ce catarratto bio une nuance orangée mordorée à vous enjoliver un coucher de soleil derrière l’Etna sicilien. Ce vin sec est plus captivant encore, avec sa touche d’infusion de feuilles de thé et de fruits secs qui ajoute aux arômes et à la tanicité. Original ! (5+) 1/2 © Explication des cotes



La surprise ★★★ 1/2 Radice 2020, Vito Lauria, Sicile, Italie (26,75 $ – 14420410)