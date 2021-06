Fruit du tandem Decelle-Villa, ce vignoble nouvellement acquis et vinifié par le fiston Romain Decelle livre ici une syrah de haute tenue, pour le moment repliée sur elle-même, tel un artichaut dont le cœur tendre et savoureux demande encore un lent effeuillage. On y sent une mâche terrienne franche, authentique, assumée. (5+) 1/2 © Explication des cotes



Le canon ★★★ 1/2 Saint-Joseph « Les Garipelées » 2017, Vignoble de Boisseyt, Rhône, France (43,50 $ – 14721685)