La vie d’artiste?

Le chardonnay est-il essentiellement de Bourgogne ? Bien sûr que non ! Mais quand il est de Chablis avec, par exemple, son brillant climat Les Preuses, en Côte d’Or avec son monumental montrachet ou encore en Mâconnais avec son enlevant pouilly-fuissé, pour ne nommer que ces appellations célèbres, il devient bien difficile d’en ignorer l’immense potentiel. Comptant pour 51 % de la surface plantée en Bourgogne (soit 15 300 hectares), ce « beaunois » déjà mentionné en 1583 et confondu avec le pinot blanc jusqu’à la fin du XIXe siècle s’inspire des nombreuses expressions du terroir comme un caméléon de son environnement immédiat. Le 27 mai dernier consacrait la Journée mondiale du chardonnay. Je la célèbre avec vous avec quelques journées de retard par une dégustation de quelques perles bourguignonnes en cheminant du nord au sud, soit de Chablis à Mâcon.

Chablis 2019, Domaine Séguinot-Bordet Chablis 2019, France (24,25 $ – 926899). Comptant 16 hectares tout juste à la porte de Chablis sur la rive droite du Serein, cette maison familiale (1590) trace un chardonnay épuré, au fruité fin, tendu sous l’impact des kimméridgiens locaux. (5) © ★★★

Bourgogne Vézelay « Les Angelots » 2019, Domaine Soeur Cadette (29,55 $ – 12717084). Jean et Valentin Montanet plantent leurs premières vignes de chardonnay dans le Grand Auxerrois en 1987 sur sols argilo-calcaire caillouteux. Peu interventionnistes à tous points de vue, les Montanet livrent un chardonnay vibrant qui ne manque pas d’élan et de fraîcheur, le tout évoquant la pêche de vigne, la pomme et l’agrume. Un blanc plein de vie, sapide, doté d’un minimum de soufre. (5) ★★★

Les Sétilles 2018, Olivier Leflaive, Bourgogne 2018 (29,50 $ – 13971501). Une soixantaine de parcelles du côté de Puligny-Montrachet et de Meursault sur sous-sols calcaires lubrifient avec une extraordinaire acuité ce blanc sec qui ruisselle avec éclat, fraîcheur et une persistance appréciable. Difficile par contre d’en freiner la consommation ! (5) © ★★★

Givry 2018, Remoissenet Père & Fils (35,25 $ – 12200940). Ce domaine de 40 hectares fondé en 1879 passait à des intérêts étasuniens en 2005. Il propose ici un fruité savamment fermenté sous bois, à la fois riche et tendu, long et savoureux. Un bourgogne destiné à une bonne volaille à la crème. (5) © ★★★

Rully 2018, Domaine Dureuil-Janthial (50,25 $ – 14672553). Déjà active au XIIIe siècle, cette maison est, avec la nouvelle génération aux commandes, une locomotive en Côte chalonnaise avec 20 hectares (plus 3 autres du côté de Puligny et de Nuits-Saint-Georges). Ce « communal » (3 ha) issu de quatre lieux-dits (Chaponnière, La Martelle, La Bergerie et le Meix Cadot) offre un fruité substantiel et tonique, enrichit par une fermentation en fûts (dont 20 % neufs) qui ajoute à sa dimension et prolonge longuement la finale. Une signature reconnaissable, à l’image des Bret Brothers en Mâconnais. Un vin princier sur une table qui l’est tout autant. (5+) © ★★★1/2

Mâcon-Lugny « Les Genevièvres » 2019, Maison Louis Latour (21,30 $ – 12759989). La maison Louis Latour a du flair en s’approvisionnant en Mâconnais qui est, à coup sûr, LA région montante en Bourgogne actuellement. Elle en tire un blanc sec au fruité expressif et précis (brugnon, pêche de vigne) aux saveurs vivaces d’agrumes. Pas de bois, que du fruit. (5) ★★1/2

Mâcon-Fuissé 2019, Domaine de Fussiacus (25,15 $ – 12793124). Voilà une belle affaire ! Par son fruité large et vineux typique des Saint-Véran qui se combine à celui, plus tendu, de Pouilly-Fuissé et de Pouilly-Vinzelles, ce blanc sec généreux et fort bien équilibré offre un fruité de grande maturité et une texture qui en assure une palpabilité certaine. Même sur un jeune Époisses. (5) © ★★★

Je termine avec ce Chardonnay Charmille 2018, mais en côtes du Jura celui-là, élaboré au Domaine Overnoy sur le lieu-dit « En Poinot » issu du terroir du Sud-Revermont (37,50 $ – 14222173). Peu de disponibilité, hélas, mais un vin nature d’envergure et d’une dimension extraordinaire à surveiller lors d’une éventuelle reconduction. Un blanc sec de grande pureté, intègre et envoûtant avec ses flaveurs fines et miellées de poire et d’épices culminant sur une finale longue, ciselée, un rien oxydative. (5+) © ★★★1/2