Je n’arrive toujours pas à percer le mystère de cette étiquette sibylline, mais qu’importe ; les grenaches et syrahs se débrouillent, eux, sans demander d’explication. Elles vous en mettent plein les mirettes par leur robe vermeille et leur fruité mûr et bien frais, accroché bien haut sur leurs savoureux tanins. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Côtes du Rhône 2019, Rhône, France (21,80 $ – 14056988)