Du merlot, du bordeaux. Mais aussi cette signature qui en exprime le classicisme, la patine et l’esprit. Un cas d’école appliqué, consciencieux, hors des projecteurs des tendances et des modes, tout le style Moueix. Un 2016 jeune et coloré, floral, un rien animal, aux tanins ramassés, texturés, frais, magistralement boisés. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Saint-Émilion 2016, Jean Pierre Moueix, Bordeaux, France (24,45 $ – 14204565)