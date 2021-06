Je faisais déguster ce poids lourd à un ami néophyte qui est rapidement tombé sous le charme. Ce goût riche et profond de cerise mûre, de prune fraîche, d’épices et de bois décliné sur une texture chaleureuse, musclée et délicieusement amère l’a laissé béat de bonheur, un morceau de parmigiano reggiano entre les doigts. (10+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Amarone della Valpolicella 2016, Il Sestante, Tommasi, Vénétie (47,25 $ – 10269417)