On ne reprochera certes pas à la grande maison andalouse Gonzalez Byass de manquer d’expertise ni de crédibilité. À moins de 14 $, elle offre ici un tempranillo d’un très bon niveau, au profil net et aromatique, pourvu d’un fruité large et étoffé de tanins abondants, frais, veloutés, et habilement boisés. (5) © Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Tempranillo 2019, Bodegas Beronia, Rioja, Espagne (13,95 $ – 13188831)