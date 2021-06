L'Italie se déconfine!

Maurizio Zanella aime le champagne. Qui lui en voudrait ? Relever le défi de s’en approprier ne serait-ce qu’une part de magie tient déjà de la haute voltige. Pari tenu aujourd’hui alors que l’homme lançait sur le marché en mars dernier sa Cuvée Prestige Edizione 43, 40 ans après avoir planté ses premières vignes en appellation Franciacorta. Dans la foulée de la famiglia Berlucchi qui lançait, elle, à la même époque, une metodo classico — la méthode champenoise locale — qui allait consacrer cette région située au sud du lac d’Iseo parmi l’élite des mousseux de la planète vin. Ca’ del Bosco accouchera d’ailleurs quelques années plus tard de la Cuvée Annamaria Clementi encore aujourd’hui considérée comme la fine fleur italienne du pétillant.

Selon l’oenologue Stefano Capelli qui s’est penché sur le berceau de cette édition, voilà « une cuvée unique, comme l’est ce grand patrimoine de vignobles que Ca’ del Bosco a su construire au fil des ans. L’Edizione 43 est un Franciacorta original, avec une fraîcheur parfumée et une complexité offrant le meilleur du caractère des 163 différents vins desquels il est composé, provenant de 189 particules de vignes et de trois différentes années de notre inimitable collection de vins de réserve ».

Cette Cuvée Prestige Extra Brut 43e Edizione (44,75 $ — 11008024 – (5) ★★★ 1 / 2), dont la 1re cuvée voyait le jour en 1976, est, à l’image de la grande majorité des champagnes, un multimillésime composé de 81 % de vins de la vendange 2018, de 7 % de vins de réserve 2017 et de 12 % issus de la réserve 2016, le tout assemblé et élevé pour un minimum de 25 mois sur lattes pour ajouter à la profondeur dans une version Extra Brut qui frise le zéro dosage. Bref, finesse, tension, détail et un fruité jubilatoire qui éclaircit le palais, écarquille les yeux et injecte au cerveau une dose plus qu’appréciable de sérotonine pour chasser le plus teigneux des cafards.

Pour ajouter au plaisir de l’amateur exigeant, qui sait qu’un mousseux est avant tout un vin mais aussi un vin qui au fil des ans s’assure d’une patine exceptionnelle, la maison mettra en marché au cours de l’hiver prochain la Cuvée Prestige Extra Brut 33e Edizione R.S., fruit de flacons demeurés sur lattes au moins une dizaine d’années et récemment dégorgés (Recentemente Sboccato), en l’occurrence ici, à l’été 2020. Chardonnay, pinot blanc et pinot noir déclinent ici une bouche satinée, envoûtante et complexe, d’une portée de bouche inouïe. Assurément un grand vin de gastronomie.