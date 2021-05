Quelle expression, quelle irrésistible envolée fruitée ! Et toute la gueule d’un doux rocker, quelque part entre un Renaud Séchan et un Lucien Francœur pour l’ambiance franchouillarde, mais sincère. Le mourvèdre s’impose avec tonus et cadre un fruité dense, très frais, aux sonorités de grande clarté. Un régal ! (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Mas des Capitelles 2019, Faugères, Languedoc-Roussillon, France (23,65 $ –14719391)