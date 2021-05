Tout au bout du monde et de la vigne. C’est là que la maison familiale Humberto Canale fignole ce joli merlot, à la fois dodu, simple et sans prétention, mais parfaitement lisible sur le plan de l’expression. Tout fruité, avec ses tanins mûrs, souples et fondus, voilà un rouge rassembleur qui arrive juste à temps pour le déconfinement. Servir frais. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ Black River 2019, Merlot, Patagonie, Argentine (13,05 $ — 14307361)